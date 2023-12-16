Ковалев Гавриил Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Гавриил Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1901 ст.

Отец: Ковалев Аврам Степанович

Мать: Ковалева Анна Васильевна

Крещение
12.02.1901 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Гавриил Потапович Черников, Анастасия Васильевна Ткаченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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