Поклевская Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклевская Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Клементьева Фаина Дмитриевна

Отец ребёнка: Клементьев Дмитрий

жили в Зилово, в Нерчинске, в Вукочача, родилась в Забайкалье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клементьева Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементьев Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1969
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
1969?
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