Поклевская Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Клементьева Фаина Дмитриевна
Отец ребёнка: Клементьев Дмитрий
жили в Зилово, в Нерчинске, в Вукочача, родилась в Забайкалье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клементьева Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементьев Иван
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1969
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
1969?