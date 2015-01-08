Сухова (Кутыева(Кутуев)) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Кутыева(Кутуев)) Сара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1931

Дата смерти

08.01.2015

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931

Отец: Кутыев(кутуев) Усман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2015
Санкт Петербург
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