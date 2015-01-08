Сухова (Кутыева(Кутуев)) Сара
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1931
Дата смерти08.01.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931
Отец: Кутыев(кутуев) Усман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2015
Санкт Петербург