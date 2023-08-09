Пучинкин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения03.12.1895
Дата смерти15.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1932
Мать ребёнка: Пучинкина Матрена Васильевна
Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пучинкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пучинкина Матрена Васильевна
Гетматч LQ6865657 ГАПЛОГРУППЫ R1a1a1b1a2b3 по мужской линии J1c по женской линии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Малый Кусеряк, Готопутовская волость, Ишимский уезд
Смерть
15.04.1943