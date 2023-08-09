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Пучинкин Николай Федорович

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Место рождения

Петровка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.12.1895

Дата смерти

15.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1932

Сын: Пучинкин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Пучинкина Матрена Васильевна

Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Пучинкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пучинкина Матрена Васильевна

Гетматч LQ6865657 ГАПЛОГРУППЫ R1a1a1b1a2b3 по мужской линии J1c по женской линии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Малый Кусеряк, Готопутовская волость, Ишимский уезд
Смерть
15.04.1943