Чурсина (Карлова) Евдокия Каллистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсина (Карлова) Евдокия Каллистратова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Иван Хрисанфов

Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1904

Муж: Чурсин Хрисанф Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.03.1908

Дочь: Левашева (Чурсина) Мария Хрисанфова

Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов

Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Чурсин Тихон Хрисанфов

Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Чурсин Димитрий Хрисанфов

Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1916

Дочь: Чурсина Клавдия Хрисанфова

Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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