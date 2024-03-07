Чурсина (Карлова) Евдокия Каллистратова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов
Бракосочетание
24.10.1904
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.03.1908
Дочь: Левашева (Чурсина) Мария Хрисанфова
Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
01.06.1911
Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
21.06.1913
Сын: Чурсин Димитрий Хрисанфов
Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов
Рождение ребёнка
17.05.1916
Дочь: Чурсина Клавдия Хрисанфова
Отец ребёнка: Чурсин Хрисанф Семенов
Смерть
Неизвестно