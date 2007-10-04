Решта Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1924
Дата смерти04.10.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1949
Сын: Егоров Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1958
Сын: Егоров Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Васильевич
г.Караганда
Рождение ребёнка
28.05.1960
Дочь: Егорова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Васильевич
Смерть
04.10.2007