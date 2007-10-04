Решта Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решта Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1924

Дата смерти

04.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1949

Сын: Егоров Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1958

Сын: Егоров Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Васильевич

г.Караганда
Рождение ребёнка
28.05.1960

Дочь: Егорова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Васильевич

Смерть
04.10.2007

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