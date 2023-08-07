Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Лукич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лукич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Лукич

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно