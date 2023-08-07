Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Лукич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лукич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Лукич
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно