Гонтарева (Мершиева) Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонтарева (Мершиева) Матрона Никитична

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

11.11.1875 ст.

Дата смерти

До ?.02.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1875 ст.

Отец: Мершиев Никита Васильев

Мать: Мершиева Матрона Захарова

Бракосочетание
15.02.1895 ст.

Муж: Гонтарев Василий 2 Власов

с. Успенское (Нижний хутор)
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гонтарев Василий 2 Власов

Нижний хутор
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Гонтарев Василий 2 Власов

Нижний хутор
Смерть
До ?.02.1898 ст.
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