Гонтарева (Мершиева) Матрона Никитична
Место рождения
Дата рождения11.11.1875 ст.
Дата смертиДо ?.02.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1875 ст.
Отец: Мершиев Никита Васильев
Бракосочетание
15.02.1895 ст.
с. Успенское (Нижний хутор)
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гонтарев Василий 2 Власов
Нижний хутор
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Гонтарев Василий 2 Власов
Нижний хутор
Смерть
До ?.02.1898 ст.