Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Иван Лаврентьевич
Мать: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лукерья Ефимовна
Отец ребёнка: Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агрипина Федотовна
Отец ребёнка: Федот Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно