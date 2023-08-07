Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Иван Лаврентьевич

Мать: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агрипина Федотовна

Отец ребёнка: Федот Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно