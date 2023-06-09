Лебедев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Павел

Лебедев Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1931

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Погиб в средней Азии в стычке с басмачами