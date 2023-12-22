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Соловьев Константин Тихонович

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Место рождения

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

17.05.1896

Дата смерти

07.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1896

Отец: Соловьев Тихон

Мать: Захарова Агафья Захаровна

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1927

Сын: Соловьев Леонид Константинович

Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
29.12.1931

Сын: Соловьев Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1935

Сын: Соловьев Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
15.11.1937

Сын: Соловьев Виктор Константинович

Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1941

Сын: Соловьев Владимир Константинович

Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1946

Дочь: Соловьева Валентина Константинович

Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюх Ефросиния Андреевна

Смерть
07.11.1958
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