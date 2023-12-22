Соловьев Константин Тихонович
Место рождения
Дата рождения17.05.1896
Дата смерти07.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1896
Отец: Соловьев Тихон
Рождение ребёнка
03.01.1927
Сын: Соловьев Леонид Константинович
Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
29.12.1931
Сын: Соловьев Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
09.10.1935
Сын: Соловьев Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1937
Сын: Соловьев Виктор Константинович
Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1941
Сын: Соловьев Владимир Константинович
Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
01.06.1946
Дочь: Соловьева Валентина Константинович
Мать ребёнка: Матюх Ефросиния Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1958