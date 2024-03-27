Абдуссатаров Таминдаров Амирулла Тавабил улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1877
Отец: Тавабил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1905
Сын: Амиров Фахрислам (Фахри) Амирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1909
Сын: Амиров Фахразый (Фахразы) Амирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1917
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тавабилова Майсара Амировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1924
Дочь: Галипова (Тавабилова) Шамсинур Амировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кама-Елга, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно