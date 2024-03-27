Абдуссатаров Таминдаров Амирулла Тавабил улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуссатаров Таминдаров Амирулла Тавабил улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1877

Отец: Тавабил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Фахрулла Амирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бишмунча, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1905

Сын: Амиров Фахрислам (Фахри) Амирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бишмунча, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Сын: Амиров Фахразый (Фахразы) Амирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1917

Сын: Амиров Салих Амирович

Мать ребёнка: не указана

Бишмунча, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тавабилова Майсара Амировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1924

Дочь: Галипова (Тавабилова) Шамсинур Амировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кама-Елга, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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