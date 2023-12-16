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Белокур Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Жена: Белокур Агафия Петровна

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
у Леонтия Ивановича второй брак
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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