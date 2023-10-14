Сапегин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапегин Дмитрий
Мать: Сапегина Пелагея
Рождение ребёнка
12.11.1930
Дочь: Вихрова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Куксова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
07.04.1933
Дочь: Фомина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Куксова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
23.07.1936
Мать ребёнка: Куксова Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно