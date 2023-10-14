Сапегин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегин Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапегин Дмитрий

Мать: Сапегина Пелагея

Рождение ребёнка
12.11.1930

Дочь: Вихрова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Куксова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
07.04.1933

Дочь: Фомина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Куксова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
23.07.1936

Сын: Сапегин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Куксова Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно
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