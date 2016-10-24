Военчер Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Военчер Валентина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1962

Дочь: Погребная Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Военчер Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Лидия Валерьевна

Отец ребёнка: Военчер Валерий

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
24.10.2016
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