Военчер Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1962
Дочь: Погребная Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Военчер Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Лидия Валерьевна
Отец ребёнка: Военчер Валерий
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
24.10.2016