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Коляскин Михаил Александрович

Место рождения

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коляскин Александр Максимович

Мать: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каляскина Валентина Григорьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каляскина Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каляскина Валентина Григорьевна

Смерть
Неизвестно