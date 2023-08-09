Коляскин Михаил Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коляскин Александр Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каляскина Валентина Григорьевна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно