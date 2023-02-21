Самсонов Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Максим Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2014

Сын: Самсонов Владимир Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.2016

Сын: Самсонов Арсений Максимович

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Бракосочетание
Неизвестно

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