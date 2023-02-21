Самсонов Максим Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2014
Сын: Самсонов Владимир Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.2016
Сын: Самсонов Арсений Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности