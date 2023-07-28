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(Matteus) Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

13.02.1875

Пол

Женский

Отец

1760 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Matteus Leondi Makke Kasper

Мать: Eva

Смерть
13.02.1875