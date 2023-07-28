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(Matteus) Ann
(Matteus) Ann
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Дата смерти
13.02.1875
Пол
Женский
Отец
Matteus Leondi Makke Kasper
1760 г.р.
Мать
(Matteus) Eva
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Matteus Leondi Makke Kasper
Мать:
Eva
Смерть
13.02.1875
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