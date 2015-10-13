Кузнецова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1939
Дата смерти13.10.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1939
Отец: Сотник Николай
Мать: Сотник Александра
Рождение ребёнка
05.11.1961
Сын: Кузнецов Олег Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Гений Михайлович
Рождение ребёнка
05.11.1961
Дочь: Савина Лилия Гениевна
Отец ребёнка: Кузнецов Гений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Гений Михайлович
Смерть
13.10.2015