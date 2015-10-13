Кузнецова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1939

Дата смерти

13.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1939

Отец: Сотник Николай

Мать: Сотник Александра

Рождение ребёнка
05.11.1961

Сын: Кузнецов Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Гений Михайлович

Рождение ребёнка
05.11.1961

Дочь: Савина Лилия Гениевна

Отец ребёнка: Кузнецов Гений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Гений Михайлович

Смерть
13.10.2015