Долматкин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1942
Дата смерти17.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942
Рождение ребёнка
07.11.1969
Дочь: Сладкова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Долматкина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1980
Дочь: Таскаева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Долматкина Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2017