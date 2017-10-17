Долматкин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматкин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1942

Дата смерти

17.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942

Отец: Долматкин Андрей Петрович

Мать: Долматкина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1969

Дочь: Сладкова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Долматкина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1980

Дочь: Таскаева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Долматкина Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматкина Надежда Васильевна

Смерть
17.10.2017
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