Листровой Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Листровой Александр Николаевич

Место рождения

Рыбница

Дата рождения

1958

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Листровой Николай Дмитриевич

Мать: Листровая Лидия

Рыбница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область

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