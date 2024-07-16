Листровой Александр Николаевич
Место рожденияРыбница
Дата рождения1958
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Листровой Николай Дмитриевич
Мать: Листровая Лидия
Рыбница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область