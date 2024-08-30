Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1637
Дата смерти1698
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1637
Отец: не указан
Мать: не указана
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "В браке с Константин Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1698" https://ru.wikipedia.o... Показать все
Место жительства
1655
После покорения Смоленска поступил в подданство России, принял православие и стал писаться Вонлярлярский.
Бракосочетание
Около 1670
Место жительства
1672
Жалован отцовскими поместьями в вотчину.
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Вонлярлярский Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Фёдор Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1742"
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Вонлярлярский Иван Константинович
Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Иван Вонлярлярский, Смоленский шляхтич"
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Вонлярлярский Яков Константинович
Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Яков Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1762"
Рождение ребёнка
Около 1677
Дочь: Вонлярлярская Софья Константиновна
Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "Ж Софья Вонлярлярская, Дворянка †1730"
Рождение ребёнка
Около 1679
Дочь: Вонлярлярская Мария Константиновна
Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "Ж Мария Вонлярлярская, Дворянка"
Смерть
1698
Генерал