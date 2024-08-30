Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1637

Дата смерти

1698

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "В браке с Константин Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1698" https://ru.wikipedia.o... Показать все
Место жительства
1655
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
После покорения Смоленска поступил в подданство России, принял православие и стал писаться Вонлярлярский.
Бракосочетание
Около 1670

Жена: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
1672
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Жалован отцовскими поместьями в вотчину.
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Вонлярлярский Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Фёдор Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1742"
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Вонлярлярский Иван Константинович

Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Иван Вонлярлярский, Смоленский шляхтич"
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Вонлярлярский Яков Константинович

Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Яков Вонлярлярский, Смоленский шляхтич †1762"
Рождение ребёнка
Около 1677

Дочь: Вонлярлярская Софья Константиновна

Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "Ж Софья Вонлярлярская, Дворянка †1730"
Рождение ребёнка
Около 1679

Дочь: Вонлярлярская Мария Константиновна

Мать ребёнка: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "Ж Мария Вонлярлярская, Дворянка"
Смерть
1698
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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