Белова (Лисовская) Софья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Лисовская) Софья Семеновна

Место рождения

Польша

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
была или в плена или беглая после ПМВ
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Белов Василий Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович

Бракосочетание
По 1924

Муж: Белов Федор Евграфович

Рождение ребёнка
10.11.1929

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ремшова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович

Смерть
Неизвестно
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