Белова (Лисовская) Софья Семеновна
Место рожденияПольша
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
была или в плена или беглая после ПМВ
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович
Бракосочетание
По 1924
Рождение ребёнка
10.11.1929
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ремшова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Белов Федор Евграфович
Смерть
Неизвестно