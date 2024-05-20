Маркевич Иван Фирсович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркевич Иван Фирсович

Место рождения

Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Маркевич Фирс Федорович

Мать: Маркевич Лукерья Васильевна

Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Локтинская волость, д. Новолоктинская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркевич Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
15.02.1919 ст.

Дочь: Маркевич Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Маркевич Анна Леонтьевна

Новолокти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Метрическая книга Локтинской церкви от 1919г.
Смерть
Неизвестно

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