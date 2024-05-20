Маркевич Иван Фирсович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Локтинская волость, д. Новолоктинская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркевич Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.02.1919 ст.
Дочь: Маркевич Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Маркевич Анна Леонтьевна
Метрическая книга Локтинской церкви от 1919г.
Смерть
Неизвестно