Валентина (ж.Владимира) *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стеренко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Стеренко Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Стеренко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Стеренко Владимир Анатольевич
Смерть
Неизвестно