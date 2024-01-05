Лещенко (Сячинова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лещенко Иван
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лещенко Григорий
Отец ребёнка: Лещенко Иван
Рождение ребёнка
1925
Дочь: София
Отец ребёнка: Лещенко Иван
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лысенко Лидия
Отец ребёнка: Лещенко Иван
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лещенко Пётр
Отец ребёнка: Лещенко Иван
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лещенко Николай
Отец ребёнка: Лещенко Иван
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Плешканёва Екатерина
Отец ребёнка: Лещенко Иван
Смерть
Неизвестно