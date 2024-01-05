Лещенко (Сячинова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Сячинова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лещенко Иван

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лещенко Григорий

Отец ребёнка: Лещенко Иван

Рождение ребёнка
1925

Дочь: София

Отец ребёнка: Лещенко Иван

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лысенко Лидия

Отец ребёнка: Лещенко Иван

Рождение ребёнка
1928

Сын: Лещенко Пётр

Отец ребёнка: Лещенко Иван

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лещенко Николай

Отец ребёнка: Лещенко Иван

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Плешканёва Екатерина

Отец ребёнка: Лещенко Иван

Смерть
Неизвестно
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