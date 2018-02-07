Остроносов Альберт Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1987
Сын: Остроносов Алексей Альбертович
Мать ребёнка: Остроносова Мехедова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроносов Александр Альбертович
Мать ребёнка: Остроносова Мехедова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроносов Александр Альбертович
Мать ребёнка: Остроносова Мехедова Тамара Петровна
Смерть
07.02.2018