Остроносов Альберт Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроносов Альберт Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1987

Сын: Остроносов Алексей Альбертович

Мать ребёнка: Остроносова Мехедова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроносов Александр Альбертович

Мать ребёнка: Остроносова Мехедова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроносов Александр Альбертович

Мать ребёнка: Остроносова Мехедова Тамара Петровна

Смерть
07.02.2018
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