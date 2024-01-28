Нигаметжанова Нафиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1925
Дата смерти19.03.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Шакирова Кашифа Ансаровна
Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Рождение ребёнка
01.02.1947
Дочь: Некрасова Асия Алексеевна
Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Татарка.
Рождение ребёнка
1949
Сын: Нигаматжанов Мухтар Ансарович
Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Нигаметжанов Зайнулла Ансарович
Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Рождение ребёнка
01.02.1954
Сын: Нигометжанов Гайнулла Ансарович
Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Рождение ребёнка
19.03.1955
Сын: Нигаматжанов Файзулла Ансарович
Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Рождение ребёнка
29.12.1956
Дочь: Кучакова Сания Ансаровна
Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.?
Причина смерти: Естественная смерть/старость.