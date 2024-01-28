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Нигаметжанова Нафиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1925

Дата смерти

19.03.?

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1925

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Шакирова Кашифа Ансаровна

Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1947

Дочь: Некрасова Асия Алексеевна

Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Татарка.
Рождение ребёнка
1949

Сын: Нигаматжанов Мухтар Ансарович

Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Нигаметжанов Зайнулла Ансарович

Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1954

Сын: Нигометжанов Гайнулла Ансарович

Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.03.1955

Сын: Нигаматжанов Файзулла Ансарович

Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.12.1956

Дочь: Кучакова Сания Ансаровна

Отец ребёнка: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.03.?
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость.
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