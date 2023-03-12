Тарабухина (Корзун) Олимпиада Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Корзун Николай
Мать: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сахарова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Сахаров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Сахаров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахаров Владимир
Смерть
1977
Киев, Киевский уезд