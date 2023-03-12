Тарабухина (Корзун) Олимпиада Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабухина (Корзун) Олимпиада Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Корзун Николай

Мать: Анна Александровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сахарова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Сахаров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабухин Константин Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Сахаров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Владимир

Смерть
1977
Киев, Киевский уезд
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