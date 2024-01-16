Гаттаулин Дамир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галлямова Сын
Мать: Галлямова (Халева) Гайфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь
Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь
Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаттаулин Сы
Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь
Работа или профессия
Неизвестно