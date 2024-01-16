Гаттаулин Дамир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаттаулин Дамир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галлямова Сын

Мать: Галлямова (Халева) Гайфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаттаулин Сы

Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаттаулин Сын

Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаттаулин Сын

Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаттаулин Сын

Мать ребёнка: Гаттаулина (Гаттаулина) Дочь

Работа или профессия
Неизвестно

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