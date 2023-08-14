Архипова Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1970
Дочь: Мартемьянова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно