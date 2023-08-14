Архипова Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Раиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1970

Дочь: Мартемьянова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Смерть
Неизвестно