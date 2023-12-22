Рыжакова (Худякова) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжакова (Худякова) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

27.10.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907 ст.

Отец: Худяков Алексей Иванович

Мать: Худякова Ольга Петровна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Рыжаков Иван Тимофеевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжаков Иван Тимофеевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжаков Иван Тимофеевич

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир
Место жительства
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Смерть
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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