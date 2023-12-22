Рыжакова (Худякова) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907 ст.
Отец: Худяков Алексей Иванович
Мать: Худякова Ольга Петровна
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
07.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжаков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжаков Иван Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно