Шестминцев-Шешминцов Михайло Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Шестминцев Савва Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Шестминцева Лукерья Михайлова
Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Шестминцев-Шешминцов Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Шестминцева Устинья Михайлова
Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Шестминцева Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Шестминцева Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Шестминцев Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно