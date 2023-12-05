Шестминцев-Шешминцов Михайло Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестминцев-Шешминцов Михайло Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Шестминцев Савва Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Шестминцева Лукерья Михайлова

Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Шестминцев-Шешминцов Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Шестминцева Устинья Михайлова

Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Шестминцева Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Шестминцева Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Шестминцев Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Шестминцева Екатерина Евфимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестминцева Екатерина Евфимова

Смерть
Неизвестно
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