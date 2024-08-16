Тушева акулина аверьянова акинфеева аверкиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
21.02.1869
Сын: Тушев иван гаврилов
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
29.03.1870
Дочь: Тушева марья гаврилова
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
05.01.1872
Дочь: Тушева татьяна гаврилова
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
18.10.1873
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
21.12.1874
Дочь: Тушева татьяна гаврилова
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Тушева анастасня гавриловна
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Тушева пелагея гаврилова
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
07.09.1884
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров
Рождение ребёнка
28.07.1892
Отец ребёнка: Тушев гаврил петров