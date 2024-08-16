Тушева акулина аверьянова акинфеева аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева акулина аверьянова акинфеева аверкиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
21.02.1869

Сын: Тушев иван гаврилов

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
29.03.1870

Дочь: Тушева марья гаврилова

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
05.01.1872

Дочь: Тушева татьяна гаврилова

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
18.10.1873

Сын: Тушев дмитрий гаврилов

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
21.12.1874

Дочь: Тушева татьяна гаврилова

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Тушева анастасня гавриловна

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Тушева пелагея гаврилова

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Тушев сергей гаврилов

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

Рождение ребёнка
28.07.1892

Сын: Тушев евдоким гаврилов

Отец ребёнка: Тушев гаврил петров

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