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Четверикова Пелагея

Место рождения

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертовских (Четвериков) Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Клейменова (Четверикова) Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Четверикова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Четверикова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Четвериков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Четверикова) Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Четверикова) Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич

Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1907
Романовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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