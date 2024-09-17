Четверикова Пелагея
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чертовских (Четвериков) Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Клейменова (Четверикова) Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Четверикова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Четверикова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Четвериков Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Четверикова) Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Четверикова) Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Четвериков (Чертовских) Сергей Яковлевич
Смерть
1907