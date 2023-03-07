Лифанова (Ананьева) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифанова (Ананьева) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Услонь, Подольск, Московская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ананьев Иван Иванович

Мать: Ананьева Дарья Семеновна

Услонь, Подольск, Московская область
Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Муж: Лифанов Михаил Федорович

Никитское, Домодедово, Московская область
У Михаила Федоровича- второй брак
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Сын: Лифанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Редькино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лифанов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Лифанов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Лифанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лифанов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович

Смерть
1961
Редькино, Домодедово, Московская область
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