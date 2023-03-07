Лифанова (Ананьева) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Ананьев Иван Иванович
Мать: Ананьева Дарья Семеновна
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Никитское, Домодедово, Московская область
У Михаила Федоровича- второй брак
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Сын: Лифанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лифанов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лифанов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лифанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лифанов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Лифанов Михаил Федорович
Смерть
1961