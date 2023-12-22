Коржнева (Кирюшина) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1993
Сын: Коржнев Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Коржнев Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
27.11.2010
Отец ребёнка: Коржнев Дмитрий Анатольевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно