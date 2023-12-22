Коржнева (Кирюшина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржнева (Кирюшина) Ирина Владимировна

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

18.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.06.1993

Сын: Коржнев Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Коржнев Дмитрий Анатольевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.11.2010

Сын: Коржнев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Коржнев Дмитрий Анатольевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржнев Дмитрий Анатольевич

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