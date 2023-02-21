Шадури Шалико Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадури Шалико Иванович

Шадури Шалико Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1

Сын: Шадури Отари Шаликоевич

Мать ребёнка: Тамара Арсеновна

Рождение ребёнка
14

Дочь: Муджири Мери Шаликоевна

Мать ребёнка: Тамара Арсеновна

Рождение ребёнка
19

Дочь: Лали Шаликоевна

Мать ребёнка: Тамара Арсеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Арсеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close