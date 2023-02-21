Шадури Шалико Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1
Мать ребёнка: Тамара Арсеновна
Рождение ребёнка
14
Дочь: Муджири Мери Шаликоевна
Мать ребёнка: Тамара Арсеновна
Рождение ребёнка
19
Дочь: Лали Шаликоевна
Мать ребёнка: Тамара Арсеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Арсеновна
Смерть
Неизвестно