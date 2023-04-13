(Запольская) Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Запольская) Акилина Васильева

(Запольская) Акилина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно