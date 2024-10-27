Брезгина (Мальгина) Серафима Васильевна 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брезгина (Мальгина) Серафима Васильевна

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1933

Дата смерти

31.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1960

Дочь: Пегушина (Брезгина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
31.08.1980
Соликамск, Соликамский, Пермский край

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