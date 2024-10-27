Брезгина (Мальгина) Серафима Васильевна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти31.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1960
Дочь: Пегушина (Брезгина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
31.08.1980