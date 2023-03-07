(Трегубова) Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трегубова) Ирина Семенова

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Трегубов Семен Никитин

Мать: Трегубова Авдотья Иванова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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