Бухменов Шакир Мукадесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухменов Шакир Мукадесович

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1950

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Бухменов Мукадес Абдрахманович

Мать: Бухменова Марьям Османовна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
1958
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