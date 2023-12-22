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Бухменов Шакир Мукадесович
Бухменов Шакир Мукадесович
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Древо
Место рождения
Мытищи
, Мытищи, Московская область
Дата рождения
1950
Дата смерти
1958
Пол
Мужской
Отец
Бухменов Мукадес Абдрахманович
1915 г.р.
Мать
Бухменова (Османова) Марьям Османовна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Бухменов Мукадес Абдрахманович
Мать:
Бухменова Марьям Османовна
Мытищи
, Мытищи, Московская область
Смерть
1958
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