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(Арефьева) Марфа Сергеевна

Место рождения

Гордеева

Дата рождения

27.06.1858

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1858

Отец: Сергей Андреевич

Мать: Агафья Данилова (Романова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.05.1878

Дочь: (Арефьева) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1879

Сын: Арефьев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.02.1881

Сын: Арефьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
03.11.1883

Дочь: (Арефьева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Арефьев Иаков Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.04.1887

Сын: Арефьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.11.1888

Сын: Арефьев Филипп

Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич

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