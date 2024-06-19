(Арефьева) Марфа Сергеевна
Место рожденияГордеева
Дата рождения27.06.1858
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1858
Отец: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1878
Дочь: (Арефьева) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1879
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.02.1881
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1883
Дочь: (Арефьева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1885
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.04.1887
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1888
Сын: Арефьев Филипп
Отец ребёнка: Арефьев Иван Григорьевич