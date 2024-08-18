Лебедев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1963
Дочь: Давыдова (Лебедева) Марина
Мать ребёнка: Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1966
Сын: Лебедев Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно