Лебедев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Геннадий

Лебедев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.01.1963

Дочь: Давыдова (Лебедева) Марина

Мать ребёнка: Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1966

Сын: Лебедев Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.