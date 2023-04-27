de Beaujeu Edouard
Место рожденияFrance
Дата рождения11.04.1316
Дата смерти08.06.1351
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1316
Отец: De Beaujeu Guichard
Мать: De Châtillon Marguerite
France
Бракосочетание
12.02.1333
Жена: Du Thil-En-Auxois Marie
Рождение ребёнка
20.12.1346
Дочь: De Savoie Marguerite
Мать ребёнка: Du Thil-En-Auxois Marie
France
Работа или профессия
Неизвестно
sn de Montpensier-en-Auvergne, Captain General of Picardie and Artois
Смерть
08.06.1351
Ardres, Artois, France
Похороны
Неизвестно
Abbaye de Belleville