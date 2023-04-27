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de Beaujeu Edouard

Место рождения

France

Дата рождения

11.04.1316

Дата смерти

08.06.1351

Пол

Мужской

Отец

Около 1275 г.р.

Мать

1280 г.р.

Жена

Около 1315 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1316

Отец: De Beaujeu Guichard

Мать: De Châtillon Marguerite

France
Бракосочетание
12.02.1333

Жена: Du Thil-En-Auxois Marie

Рождение ребёнка
20.12.1346

Дочь: De Savoie Marguerite

Мать ребёнка: Du Thil-En-Auxois Marie

France
Работа или профессия
Неизвестно
sn de Montpensier-en-Auvergne, Captain General of Picardie and Artois
Смерть
08.06.1351
Ardres, Artois, France
Похороны
Неизвестно
Abbaye de Belleville