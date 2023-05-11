Васа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1838
Сын: Дейчик Исидор Бенедиктович
Отец ребёнка: Дейчик Венедикт Давыдович
Рождение ребёнка
06.09.1841
Дочь: Ефросинья Венедиктовна
Отец ребёнка: Дейчик Венедикт Давыдович
Смерть
Неизвестно