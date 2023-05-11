Васа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1838

Сын: Дейчик Исидор Бенедиктович

Отец ребёнка: Дейчик Венедикт Давыдович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.09.1841

Дочь: Ефросинья Венедиктовна

Отец ребёнка: Дейчик Венедикт Давыдович

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно