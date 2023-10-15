Плющова (Ширина) Вера Егоровна
Место рожденияОмская область Горьковский район с Соснино
Дата рождения21.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1962
Омская область Горьковский район с Соснино
Рождение ребёнка
16.09.1980
Сын: Плющёв Сергей Владимерович
Отец ребёнка: Плющёв Владимер Петрович
Омская область Горьковский район село Соснино.
Рождение ребёнка
26.06.1982
Сын: Плющёв Вадим Владимерович
Отец ребёнка: не указан
Омская область. Муромцевский район. с. Шадринка
Рождение ребёнка
16.01.1986
Дочь: Метелёва Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно