Плющова (Ширина) Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плющова (Ширина) Вера Егоровна

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Место рождения

Омская область Горьковский район с Соснино

Дата рождения

21.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1962

Отец: Ширин Егор Трофимович

Мать: Неволина Александра Степановна

Омская область Горьковский район с Соснино
Рождение ребёнка
16.09.1980

Сын: Плющёв Сергей Владимерович

Отец ребёнка: Плющёв Владимер Петрович

Омская область Горьковский район село Соснино.
Рождение ребёнка
26.06.1982

Сын: Плющёв Вадим Владимерович

Отец ребёнка: не указан

Омская область. Муромцевский район. с. Шадринка
Рождение ребёнка
16.01.1986

Дочь: Метелёва Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плющёв Владимер Петрович

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