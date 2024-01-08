Звинчук Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звинчук Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1929

Дочь: Качегина Евдокия Григорьвевна

Мать ребёнка: Звинчук Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звинчук Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Звинчук Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звинчук Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Звинчук Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звинчук Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Звинчук Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звинчук Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Звинчук Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звинчук Наталья

Мать ребёнка: Звинчук Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звинчук Полина Григорьевна

Мать ребёнка: Звинчук Просковья

Смерть
Неизвестно
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