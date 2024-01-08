Звинчук Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1929
Дочь: Качегина Евдокия Григорьвевна
Мать ребёнка: Звинчук Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звинчук Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Звинчук Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звинчук Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Звинчук Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Звинчук Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звинчук Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Звинчук Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звинчук Наталья
Мать ребёнка: Звинчук Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звинчук Полина Григорьевна
Мать ребёнка: Звинчук Просковья
Смерть
Неизвестно