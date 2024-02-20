Слукинов Василий Павлович
Место рожденияс.Большой Куяш Челябинской области Россия
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
с.Большой Куяш Челябинской области Россия
Военная награда
29.08.1943
Наградной документ Дата рождения: __.__.1910 Дата поступления на службу: __.07.1941 Место призыва: Кунашакский РВК, Челябинская обл., Кунашакский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 711 олбс 53 А Даты подвига: 03.08.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Дата документа: 29.08.1943 Приказ подразделения №: 512 от: 29.08.1943 Издан: ВС 53 А Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 686044 Дело ист. информации: 1493
Военная награда
06.11.1947
Наградной документ Дата рождения: __.__.1910 Дата поступления на службу: 20.06.1941 Место призыва: Кунашакский РВК, Челябинская обл., Кунашакский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 711 обс 53 А ЗапФ Даты подвига: 03.08.1943 Наименование награды: Орден Славы III степени Приказ подразделения №: 223/163 от: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 744808 Дело ист. информации: 1892; 128
Военная награда
06.11.1947
Наградной документ Дата рождения: __.__.1910 Дата поступления на службу: 20.07.1941 Место призыва: Кунашакский РВК, Челябинская обл., Кунашакский р-н Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 711 обс 53 А ЗапФ Даты подвига: 03.08.1943 Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 223/ от: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 744808 Дело ист. информации: 312; 111
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слукинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слукинов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Слукинова ?
Смерть
Неизвестно