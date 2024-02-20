Наградной документ Дата рождения: __.__.1910 Дата поступления на службу: 20.07.1941 Место призыва: Кунашакский РВК, Челябинская обл., Кунашакский р-н Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 711 обс 53 А ЗапФ Даты подвига: 03.08.1943 Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 223/ от: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 744808 Дело ист. информации: 312; 111

Наградной документ Дата рождения: __.__.1910 Дата поступления на службу: 20.06.1941 Место призыва: Кунашакский РВК, Челябинская обл., Кунашакский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 711 обс 53 А ЗапФ Даты подвига: 03.08.1943 Наименование награды: Орден Славы III степени Приказ подразделения №: 223/163 от: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 744808 Дело ист. информации: 1892; 128

Наградной документ Дата рождения: __.__.1910 Дата поступления на службу: __.07.1941 Место призыва: Кунашакский РВК, Челябинская обл., Кунашакский р-н Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 711 олбс 53 А Даты подвига: 03.08.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Дата документа: 29.08.1943 Приказ подразделения №: 512 от: 29.08.1943 Издан: ВС 53 А Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 686044 Дело ист. информации: 1493

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close