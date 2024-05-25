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Мустаев Зялил Зядитович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1923

Отец: Мустаев Зядит Хафизович

Мать: Мустаева Самига

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева Гульчачак Лутфуллаевна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустаева Гульчачак Лутфуллаевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1951

Сын: Мустаев Назип Залилович

Мать ребёнка: Мустаева Гульчачак Лутфуллаевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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