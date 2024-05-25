Мустаев Зялил Зядитович
Место рождения
Дата рождения04.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1923
Отец: Мустаев Зядит Хафизович
Мать: Мустаева Самига
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустаева Гульчачак Лутфуллаевна
Рождение ребёнка
22.04.1951
Мать ребёнка: Мустаева Гульчачак Лутфуллаевна
Смерть
Неизвестно